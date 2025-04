7 cosas que no debes hacer en Skyrim

Espero que les guste este 7 cosas que hay que hacer en Skyrim, más que nada es para pasar el rato Cosas que Skyrim no te diceNo difundir sus habilidades demasiado finoSi bien es comprensible que quieras que tu personaje sea un dios en todo: un maestro luchador, ladrón, mago, alquimista que se destaca en todo tipo de armamento: recuerda que el juego evoluciona contigo. Si bien no se ha escalado en la medida en que lo fue Oblivion, espera que los enemigos se mantengan al día contigo a medida que nivelas. Eso no significa que siempre serán tan fuertes como tú, pero aumentarán mientras sigas subiendo de nivel y ganando habilidades.Esto significa que si pasas 10 niveles solo acumulando habilidades que no son de combate, puedes encontrar que los enemigos serán más duros que cuando los encontraste por última vez, especialmente si no estás aprendiendo también nuevas habilidades de combate. Difundir demasiado tus puntos puede tener el mismo efecto, por lo que quizás sea mejor no subir de nivel algunas habilidades mágicas si ya te has comprometido a ser un guerrero armado con armas de dos manos.Nunca robar de un polloEsto puede parecer absurdo, pero todo ladrón debería saber que no puede tener testigos cuando intenta cometer un delito, y eso incluye a los animales. Por extraño que parezca, los animales de Skyrim son tan conscientes de los robos como cualquier ser humano, y en caso de que robes a alguien mientras un caballo, pollo u otro animal doméstico está observando, espera que alerten a las autoridades correspondientes. Esto se duplica al tratar de matar a dichos animales, ya que la gente de la ciudad se sentirá muy infeliz cuando asesines a su ganado.No intentes asesinar a los PNJs esencialesNo se puede. Esto también incluye a cualquier niño, sin importar cuán molestos puedan ser. A menos que tengas un mod que desactive los NPC esenciales, atacar a un NPC esencial hasta que su salud se agote solo los pondrá en un estado de recuperación por un corto tiempo hasta que se recuperen y su salud vuelva a estar completa.Esto puede hacer que "Town Murder Sprees" sea problemático cuando te encuentras con varios NPC que no pueden ser eliminados, lo que hace que sea imposible eliminar completamente una ciudad. Es mejor ahorrar antes de considerar asesinar a alguien, en caso de que no puedan morir.Tenga en cuenta que algunos NPC esenciales perderán su estado esencial después de que se completen ciertas misiones que los involucren, pero esto solo se aplica a ciertos personajes.Resiste el impulso de recoger literalmente todo.Puede ser tentador, especialmente al principio del juego cuando tienes poco oro, recoger y saquear todo lo que no esté clavado. Pero pronto descubrirá que su inventario se limita a su resistencia y peso. De repente, tomar esa tetera pesada no tiene el mismo atractivo cuando podrías usar el mismo peso para levantar media docena de anillos de piedras preciosas.Siempre tenga en cuenta la relación peso: costo. Quieres acumular cosas que pesan muy poco pero que valen mucho, como gemas, en lugar de cosas que pesan una tonelada y valen muy poco, como una armadura de acero.No vendas objetos encantadosSi bien los artículos encantados son a menudo muy valiosos, y se venden por bastante, aquellos que quieran encantar sus propias armas y armaduras deben abstenerse de vender artículos encantados cuando pueden ser desencantadoDesencantar un objeto en la tabla encantada te permitirá aprender a encantar otros objetos con las propiedades que se tenían en el objeto que desencantaste. Obviamente, si ya conoces ese encantamiento en particular, siéntete libre de venderlo, pero si eres un guerrero y encuentras un bastón encantado con daño de fuego, puede tener sentido desencantar el bastón que nunca ibas a utilizar para poder Encanta tus propias armas con daño de fuego.No pelees con los guardiasDurante la mayor parte del juego, los guardias de los diferentes Holds of Skyrim son bastante difíciles de enredar, principalmente debido al hecho de que escalan constantemente con tu nivel hasta que eres un personaje de muy alto nivel, y generalmente convocarán guardias de todos los niveles. Un rincón de la ciudad que vendrá a ayudar, y con frecuencia lo acunará junto con la gente del pueblo.Debido a esto, es mejor correr o simplemente entregarte si te pillan haciendo algo que no deberías. Si has superado el punto de hablar, recuerda que puedes enfundar tu arma y que los guardias pueden estar más inclinados a dejar de atacarte y simplemente arrestarte. De lo contrario, supere una retirada apresurada y recuerde que las recompensas solo son aplicables a la retención en la que ocurrió el crimen, y otras detenciones no lo detendrán a simple vista.No almacene artículos en lugares que no poseeNo hace falta decirlo, pero no debes guardar tus artículos en la casa de alguien. Después de unos días en el juego, todos los elementos que hayas puesto en contenedores que no te pertenecen desaparecerán. Esta es la razón por la cual comprar una casa propia es muy importante, ya que puede esconder todo tipo de cosas en su casa y siempre estará esperándole a su regreso.Asegúrese de ayudar a los Jarls de cada Retención para ganarse su confianza y convertirse en un posible propietario de vivienda, o construir sus propios hogares con la expansión HearthfireESPERO QUE LES ALLA GUSTADO Y NOS VEMOS EN EL PROXIMO POST.CHAUU