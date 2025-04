5 Juegos indie que vale la pena jugar.

Este va a ser el primer articulo que hago espero que sea del agrado de los lectores de esta pagina.No se si le haz ocurrido como en mi caso de no poder costearse juegos de alta gama al estilo de los battlefield, call of duty, assesin creed, far cry. Que van saliendo y se tiene que buscar opciones mas rentables, bueno aqui es donde entran los indies son juegos que por lo general tienen un bajo precio debido a que no son lanzados directamentes por grandes empresas debido a distintos motivos y son desarrollados por estudios conformados por pocas persona gran parte de estos estudios tienen que arriesgarse al momento de crear un juego con la esperanza de que sea un exito para mantenerse.bueno saltandonos un poco el tema anterior voy a presentar 5 juegos que a mi parece merecen la pena para lo que valen.

The binding of isaac REBIRTH



Tal vez sea de los mas conocidos juego creado por Edmund McMillen autor del inolvidable Super Meat Boy y nicalis. Tal vez este pecando un poco al ponerlo pero para el que lo desconoce es muy buen juego, se trata de un roguelike en el cual su principal atractivo podria se la tematica que trae destras de el encontraremos desde fetos voladores hasta los 4 jinetes de apocalipsis, todo ambientado de tal forma que nos haran dara un sentimiento de estar en un lugar podrido.



El mayor atrativo de este juego es la manera en como se plante su jugabilidad ya que los mapas son al estilo de mazmorras y todo se genera aleatoriamente cada partida puede difiere de la anterior y a medida que una avanza aumenta la dificultad de la misma. Podemos ir aumentando la fuerza de nuestro personaje isaac al cual su principal arma serian sus lagrimas lo cual puede ir cambiando a medida que se van recogiendo objetos para el.



es un juego de prueba y error, nos llegaran a matar incontables veces y hay algunas en las que parecerá injusto, pero eso es lo que lo hace adictivo al punto de jugar horas y horas. No es un juego fácil y no desesperen si no lo pueden pasar después del décimo intento, además de que una vez que completamos el juego la primera vez, hay que volverlo a pasar pero con 2 calabozos más en los que encontraremos diferentes jefes en cada cuarto y enfrentar al corazón de la mamá de Isaac para realmente pasar el juego. Les recomiendo que lo pasen varias veces pues el final de cada uno será diferente y que pasa después de pasarlo por décima vez. Cada partida es muy diferente.



Posee una expacion la cual es afterbirth la cual les recomiendo comprar solo si les a llegado a gustar este juego tanto como a mi. Trae un contenido el cual aumenta las horas de juego significativamente.



UNDERTALE



Un juego independiente creado por Tobyfox. Bueno con este tengo sentimientos encontrados es dificil describirlo sin dar spoiler pero mas alla de su graficos estilo pixel art, se encuentra una verdadera maravilla y su banda sonora es magnifica a un punto de vista personal para se como es.



Para resumirlo la principal premisa de este juego es que lo puedes pasar sin matar a nadie, es un rpg en el cual tu decides como quieres completarlo como si fuera cualquier otro juego de este estilo arrazando con todos para ganar exp o dejandolos vivir. Tiene un estilo de combate por turnos con la diferencia que cuando te atacan te permiten esquivarlo ataques con una especie de cuadricula en la que tu alma representada por un corazon debe esquivar los distintos ataques que te lanzan los cuales difieren por cada enemigo. Aparte de su jugabilidad la historia que no cuentan es lo que mas atrae tiene la desventaja que esta en ingles pero existe una traduccion que puede ser encontrada en los foros de stream. En fin posee un total de 3 finales los cuales queda en cuestion de cada uno conseguirlos pero les aseguro que no decepcionan.



Darkest Dungeon



Es un juego creado por Red Hook Studios. Es un juego de combates basado por turnos y con sistema mazmorras generadas de manera aleatoria. Posee tambirn cierto componente de gestion en donde tendremos que mejorar nuestro pueblo para asi fortalezer, rehabilitar y enseñar nuevas habilidades a nuestros personajes.



Darkest Dungeon es un juego de dificultad extremadamente alta no esperan pasarse la primera partida, es un juego en que aprender es lo fundamental conocer que hace cada enemigo, personaje, boss y objeto con los cuales se interactuar son las bases para poder lograr pasarse este juego. Tiene la mecanica de muerte permanente en los personajes la cual te dificulta significativamente la partidas,no seria frustrante que el personaje que haz estado subiendo y mejorando con todo los recursos muriera de un simple trampa o veneno?.



otro de los sitemas que integra es la cordura de la cual si no se esta pendiente o se le tiene cuidado puede arruinarte mas de una partida. ya que si no se cuida puede causar que en medio de los combates nuestros personajes no hagan caso, se auto lesionen o ataque a sus compañeros y en el peor caso su muerte.



para todo aque que le gusten juegos desafiantes, con combates basados por turnos este es su juego.



posee tambien uno dlc que pueden extender las horas de juego pero no son tan fundamentales mi consejo seria jugar al juego sin ellos ya que sin lo dlc ya hay mucho que digerir y jugarlo con todo aumentaria la dificultad de una manera exagerada.



PIT PEOPLE



Juego creado por The behemoth, un juego de combates por turnos y estrategia con un estilo de combate algo curioso el cual tendremos que acercar a los personajes hacia los enemigos para que ellos decidan a quien atacar.



Es un juego en el que nos permitira diseñar nuestro propio equipo "reclutando" (lo llaman reclutar en el juego pero practicamente lo esclavisas metiendolos en jaulas) nuevos personajes. Su sistema de combate por turnos se basa en que cada turno debemos mover los personajes de tal manera que segun su rango de ataque y efectos pueda causar el mayor daño o obligar a ciertos enemigos a moverse o atacar a ciertos miembros de nuestros equipo. otra caracteristica a destacar a parte de su jugabilidad que es muy buena esta su peculiar y entretenido humor, si algo puede mantenerte pegado son las situaciones absurdas que te plantea cada mision que te dan en el juego. Aparte tambien posee un apartado multijugador que la verdad para pasar ratos no esta nada mal.



WIZARD OF LEGEND



Este titulo desarrolado por contingent99. Fue lanzado recientemente su estilo de juego es el de un rogue-like con mazmorras auto generadas nada que no alla mencionado antes pero lo que realmente hace que lo nombre es su estilo de juego y dificultad.



Este juego nos encarna en la piel de un mago el cual debe pasar ciertos desafios para ser catalogado como mago legendario. Su principal virtud es su estilo de combate y la velocidad en la que se desarrolla lo cual pone a prueba la habilidad del jugador. Uno de verdad comienza cuando se aprende a jugar y que tan rapido puedes llegar al final. Sus jefes son un verdadero caos pueden salir en distintos orden pero cada uno pone a prueba tu habilidad para esquivar todo lo que te pueden llegar a lanzar y que tan bien puedes encadenar tus combos con las habilidades que allas escogido. ciertamente un buen juego para pasar el rato.



Agradecimiento.



Gracias por leer este articulo y espero que sea de su agrado estos son los primeros 5 juegos que se me vinieron a la mente al momentos de escribir no digo que sean los mejores pero en lo personal me parecen muy buenos.