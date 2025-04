5 juegos de los que espero una secuela

Muchas veces los juegos nos dejan ganas de mas a veces para bien por el simple hecho de que nos ha gustado o para mal porque les ha faltado contenido como para conformarnos. En este caso nos enfocaremos en aquellos juegos que nos han dejado con ganas de mas y de los que esperamos ansiosos una continuación.Este es un juego que llevo esperando mucho tiempo después de haber jugado sus entregas anteriores pasando desde: Fable: The Lost Chapters, luego por Fable Anniversary (remaster del primero) hasta llegar a Fable 3. Cabe destacar que la segunda entrega no salio para pc y no tenia consola como para poder disfrutar de el, una verdadera pena. Es una saga que siempre me ha gustado tanto por su historia (simplona pero buena en fin) y mas que nada por su ambientación medieval y de fantasía que claramente era su fuerte. Me gustaría este juego en la generación actual, sin perder la "magia" de su ambientación y jugabilidad agregándole el toque de mundo abierto para poder disfrutar de mas horas de juego ya que al ser tan lineal estas entregas se hacían bastante cortas dejándote así con ganas de mas.Por cierto he de decir que corren rumores de un posible desarrollo de Fable así que si son fanáticos de esta saga tanto como yo podremos ilusionarnos un poco, después solo queda esperar a que ese rumor se vuelva realidad.Overlord fue una franquicia a la que le tome mucho cariño por el carisma de los esbirros, unos bichos feos pero muy graciosos que solían divertirme mucho de niño. De esta franquicia he podido disfrutar de Overlord, pasando a su continuación Overlord: Raising Hell y terminar con Overlord II. La tercera entrega "Overlord: Fellowship of Evil" no la he jugado porque cambiaba rotundamente dejando atrás aquello que tanto me gustaba de las entregas anteriores.En este caso no creo que haya una cuarta entrega por como se dio el recibimiento de la tercera, pero uno sueña y soñar no cuesta nada, ojala en un futuro esta franquicia resurja de nuevo volviendo a sus raíces y potenciando aun mas todo lo bueno que tenia para así poder volver a sembrar el caos como el señor del mal.He podido disfrutar de Lords of the fallen y he de decir que el final me dejo un poco desconcertado por lo que espero con muchas ansias su secuela.Para nuestra grata sorpresa la secuela en este caso esta en desarrollo pero no todo es color de rosas ya que han cambiado de estudio de producción lo que indica que el juego se hará desde 0, contando con un nuevo equipo de trabajo, esto da lugar a incertidumbre de que podrá ser de esta entrega. Aunque tampoco es todo malo ya que según dicen también habrá mas dinero para su producción que en la anterior entrega. También contara con un nuevo motor gráfico que es el Unreal Engine 4. Por mi parte solo esperare pacientemente y dejare que la gente que sabe haga su trabajo.Creo que todos o la gran mayoría ha podido disfrutar de L4D o L4D2 por lo que no he de decir mucho de esta franquicia ya que es muyconocida.Muero por ver como se adaptaría a la generación actual, mejorando y potenciando sus aciertos para volver a disfrutar de esa ambientación sombría y de devastación que tan bien supieron lograr en su momento, dándonos mas de ese gore que a todos nos gusta y agregando mas contenido a un juego que si bien es muy bueno y lo seguirá siendo ya se le notan los años que lleva a sus espaldas.De momento no he leído nada sobre una posible nueva entrega pero la fe es lo ultimo que se pierde.Un clásico de la mega drive, un juego que he podido disfrutar de niño y que me gustaría poder volver a jugar pero en la generación actual con gráficos renovados y mecánicas mucho mejores. Para nuestra suerte parece ser que Battletoads estará de vuelta en 2019 para Xbox y PC de momento. Tratara de un juego en cooperativo para 3 personas que nos dejara encarnar a Zitz, Rash o Pimple.De momento es lo único que he leído pero saber que estará de nuevo es un alivio, ya solo quedara esperar y ojala disfrutar.Espero les haya gustado el articulo, saludos.