5 Easter eggs mas tristes en los Videojuegos

Easter eggs o los huevos de Pascua son secretos especiales ocultos, por ejemplo, en un juego de computadora, haciendo referencia a eventos reales, películas o programas de televisión. Como regla general, están integrados en el juego de tal manera que solo las personas más atentas y los jugadores más experimentados pueden encontrarlos.Estamos acostumbrados a creer que los Easter eggs son divertidos. Sin embargo, resulta que en muchos de nuestros juegos favoritos hay lugares ocultos donde son totalmente diferentes,que ya no son de diversión si no de un tema mas serio.Hoy te mostraremos los 5 huevos de Pascua más tristes en diferentes videojuegos.

Son pocos los superhéroes que han sido parte de juegos excelentes y Spider-Man tuvo la fortuna de ser uno de ello. La ciudad de Nueva York esconde muchos secretos, entre ellos hay uno en que puedes visitar al cementerio para dar tus respetos al tío Ben en su tumba.

Una vez completes el juego la tía y el tío Parker, también estarán enterrados alado de él.



GTA V





Al ser una entrega de Rockstar, GTA V está repleto de secretos y easter eggs, ya sea el árbol brillante del monte gordo, el alíen congelado al principio del juego, o hasta el fantasma que asusto a cientos de jugadores.



A pesar de toda la acción y locura GTA V, hay unos cuantos momentos verdaderamente tristes.

Todos los idas un perro ira al cementerio para dar sus respetos a su dueño ya fallecido.



The walking dead The final season





2018 fue una competencia de juegos increíbles, pero hubieron historias no tan alegres, como el cierre de Telltale games, los mismos que crearon aventuras legendarias de los noventas, e hicieron aventuras interactivas como the walking dead, the wolf among us y hasta minecraft modo historia, es un poco triste saber que no tendremos juegos de ellos y varias de sus series no tuvieron un cierre mientras que otras no tuvieron la oportunidad de salir. Fuera de los problemas corporativos la última temporada The walkind dead tiene un pequeño easter egg.

Kenny es un personaje muy importante para esta serie, pero tras la muerte de su esposa e hijo, él se izó inestable y tenía problemas de depresión, pero fuera de esa oscuridad es un personaje muy amigable con Clementine y que también cuida mucho de Albin Junior. Dependiente de tus acciones, este easter egg se tributó a Kenny al conectar la constelación.



Spider-Man Maddie, will you marry me?



De nuevo un easter egg de spider-man ya que este es aún más triste y es de la vida real, un hombre llamado Tyler Schultz decidió contactar a Insomniac Games a traves de Twitter para pedirles un gran favor, su idea era hacerle una propuesta de matrimonio muy original a su novia a través del nuevo videojuego de Spider-Man.

El equipo de Insomniac Games le respondió diciendo que sí lo ayudarían con su propuesta de matrimonia colocando una frase en el juego, el easter egg decía “Maddie, will you marry?” que en español seria "Madison, ¿te casarías conmigo?".

Desafortunadamente Schultz reveló que su novia acabo su relación rechazando ser su esposa.



League of Legends





En 2012 Joe que tenía 17 años era un gran fan de Lol, pero sufría de un cáncer muy raro y doloroso. Jugar League of Legends era muy importante para él, ya que podía distraerse de la realidad y pasar horas con sus amigos.

Cumplieron el sueño de Joe que fue visitar las oficinas de Riot Games, conocer a los desarrolladores y jugar con ellos, el equipo estaba sorprendido por cual valiente y positivo era el chico, quien a pesar de encarar una enfermedad terminal estuvo siempre sonriendo en las oficinas, lo cual conmovió a varios de Riot Games.

Jax era su campeón favorito y su aspecto favorito era Jaximus, así que rápidamente pusieron el 50% de descuento anunciando que todas las ganancias producidas serian dirigidas a fundaciones. Por desgracia unos meses después de su visita, un usuario anuncio que Joe perdió la batalla, y murió el 6 de Junio del 2012 apenas unos meses tras visitar las oficinas de Riot Games.

Joe marco el corazón de Riot y de la comunidad, así que rápidamente agregaron una frase única al aspecto de Jaximus la frase decía “Here's to you, kid” en español seria “Va por ti, chico”