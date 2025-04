4 enemigos que nos dio pena derrotar (By jean74)

Los videojuegos tienen algo curioso, pero tambien momentos magicos que nos hacen tener unos lazos de empatia tan fuertes con sus personajes que no lo puede ni imitar una serie de TV, un libro o una gran pelicula. Por lo general esto ocurre con los buenos, pero que pasa con aquellos que hacen el papel de villanos, que pasa cuando llega el momento de enfrentarnos con alguien que parece inofensivo, que nos cae bien o que simplemente le agarramos cariño. Es por esto que les traigo el presente articulo y espero lo disfruten.Hay pocos videojuegos en donde todo sea tan poetico y doloroso como en AShadow Of The Colossus ya que aqui no se pretendia humanizar a nuestros oponentes como en otros juegos, sino que mas bien se les daba un aspecto pacifico como la de una criatura que simplemente pasaba por ahi. Estos colosos son pacificas y en su mayoria no actuan como nuestros enemigos, sino todo lo contrario, ya que nosotros somos el elemento peligroso y letal de un mundo que por lo demas era pacifico hasta nuestra llegada . Con algunas de estas criaturas el combate es muy doloros, porque no ponen siquiera una pisca de resistencia y son estias tan majestuosas que e una verdadera lastima acabar con todas ellas.Otro caso brillante de enemigos que anda por alli sin meterse con nadie es de los Big Daddys de Bioshock, pero no basta con eso para que nos de pena derrotarlo y es ahi donde se tiene que tener en cuenta a la historia de estos personajes. Los Big Daddy protegen a niñas de los siniestros drogadictos que rondan por la ciudad sumergida, pero estos gigantescos buzos no saben que existe un futuro mejor para ellas siendo que solo se limitan a protegerlas como si fueran sus guardaespaldas en este lugar de pesadilla, de hecho, solo responden si se amenaza a las niñas y buscan tanto evitar el conflicto que si nos acercamos demasiado solo se limitaran a advertirnos, a pesar de su intimidante aspecto nunca son elos quienes empiezan la lucha. Esta en nuestras manos acabar con ellos ono, pero la aventura es mucho mas facil si nos hacemos con las chiquillas que custodia y con la sustancia que crean.Por si todo esto no les parece bastante deprimente, dejenme decirles que cuando los Big Daddy mueren las niñas rompen en llanto y les invade una enorme tristeza y ni no sientes una pizca de pena tras ver todo esto, es que no tienes sentimientos.De las cosas que mejor sabe hacer From Software con todo todo lo que rodea a los Souls es el construir una historia que podemos ir descubrimiendo nosotros mismos y una de la que mas nos cautiva es la de Sif "El Gran Lobo Gris". Si te encantan los animales, aunque sean gigantescos como esta lobo, creeme que sera bastante duro hacerle frente cuando conozcas la historia de Artorias y su sacrificio para salvar la vida de su fiel compañero Sif. Ademas, cuando nos presentemos con todo el set del propio Artorias y la criatura nos reconoce, hara que el gigantesco animal empieze a soltar algunas lagrimas de sus ojos por tener que intentar acabar con nosotros. Esto hace que DarkSouls no solo sea un sistema de combate brillante y adictivo, pues tambien son pequeñas historias llenas de sentimentalismo y emociones.Aqui la historia es tan cruda que cuesta mucho hablar de heroes o villanos en en trazos muy definidos, haciendo que exista una linea muy delgada entre lo bueno y lo malo. Esto es debido a su narrativa, que no es mas que una historia de supervivencia, no obstante, lo que de fverdad nos pone los pelos de punta es una situacion tan injusta como cruel.Los platos rotos los acaba pagando Marlene que seguramente no sea del todo un angel, pero su proposito el el de salvar a la humanidad y rstaurar el mundo a su estado anterior. Joel cierra cualquier posibilidad de salvacion disparandole a Merlene con la intrncion de salvarla. No pretendo entrar en ujn debate en donde si era lo correcto sacrificar la vida de una niña por el bien del futuro de la humanidad, pero lo que si nos provoca un sentimiento de culpa, es ver como Joel termina rematando Merlene con un disparo en la cabeza. Esperemos que nos lo compense en la segunda parte.