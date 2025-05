3D Pinball, un clasicazo de Windows XP

¡Bienvenidos! Estaba buscando un juego antiguo al que era bastante adicto en una época, y en el proceso me reencontré con un viejo conocido: Pinball. Este ya existía de manera física como un juego de salón, pero con la llegada del complemento Windows 95 Plus! apareció por primera vez el 3D Space Cadet Pinball, un juego que se mantuvo en Windows, y vino preinstalado en versiones posteriores hasta Windows XP. Desde Windows Vista no aparece esta versión, pero la podemos instalar por nuestra propia cuenta por Internet. Ahora sí, ¡comencemos con este artículo!

Apariencia

Mecánicas

Conclusión

-Perowacho (¿cómoque nohabía otronombre?

Al entrar, normalmente nos recibe con una pantalla de fondo negro, un pequeño adelanto de lo que sería el juego, y con el texto "3D Pinball". Por alguna razón, al entrar no me sale esta "bienvenida" al juego, por lo que adjunto una imagen que encontré por Internet.A la hora de jugar, nos encontramos con undonde ocurre todo el juego. A un costado, el aparente logo (que a mi me transmite sensación de estar con la máquina física), la cantidad de bolas que vamos usando, los puntos que llevamos, el jugador al que le toca (1, 2, 3, o 4), y el estado en el que vamos.Nosotros tenemos una pelota gris, y nuestro objetivo es. Cuanto más fuerte la estemos lanzando, más rápido irá por todo el tablero, el cual tiene muchas áreas donde la bola va a rebotar, o pasar como si estuviera en un tobogán. Y, cuanto más rebote o pase por todo el tablero,. Para entenderlo mejor, es como si la pelota fuera a un parque de diversiones. A cuantas más atracciones vaya, más puntos le darán.Para mandar la pelota hacia arriba, debemos presionar. Si queremos que salga a lo bestia, tendremos que mantener apretado espacio hasta que deje de salir algo gris de aquella barra. Cuando ya esté como en la siguiente imagen, soltamos.Para evitar que se caiga, tenemos que mover esas palancas, llamadas. Para lograrlo, presionamospara el flipper izquierdo opara el derecho.Y, en situaciones de "emergencia", podemos mover bruscamente el tablero. Esto lo hacemos presionando lapara moverlo levemente hacia la izquierda, punto () para ejecutarlo a la derecha, ypara, como dice el nombre de la flecha, hacerlo hacia arriba. Cabe aclarar que los controles se pueden cambiar por otras teclas, en caso de verlo necesario.Y la única utilidad de los puntos es, como en muchos juegos antiguos,. No podemos intercambiarlos por algo útil, ni cambiar la bola o el escenario en el que estamos. Eso sí, en otras versiones de pinball más modernas (incluidas las de la tienda de Windows) sí se pueden cambiar muchas cosas.A pesar de ser un juego antiguo, aún sigue siendo entretenido. Gracias a que tenemos la capacidad jugar hasta 4 personas al mismo tiempo, podemos disfrutar del pinball en familia. A esto se le suma un plus: gente de edades muy variadas sabe cómo jugarlo. Y, además de todo esto, no necesitamos internet. Por lo tanto, lo considero ideal para esos días donde uno está aburrido y quiere jugar con su familia o amigos.