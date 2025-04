3 Juegos para las ofertas navideñas de Steam

Suele pasar que queremos un juego y por el precio no podemos darnos ese gusto o que queremos comprar la versión que tenga todos los dlcs pero realmente es mucho mas cara que el juego base. Pero en vísperas de navidad eso no es motivo de preocupación ya que steam nos trae las mejores ofertas del año para que podamos gastar pero cuidando un poco mas nuestro bolsillo.Es la continuación de Middle-earth: Shadow of Mordor. Esta entrega supera ampliamente a su predecesor mejorando gráficamente (el primero ya estaba muy bien) y cuenta con una gran optimización que permite que disfrutes del juego de la mejor manera con prueba de rendimiento incluida.Le agrega cosas a la jugabilidad y potencia el sistema nemesis, la IA es mucho mejor (los uruks ahora aprenden a bloquear algunos movimientos si son repetitivos) ahora puedes explotar al máximo las virtudes o debilidades de cada Uruk por ej: si tiene debilidad por las bestias, fuego, hielo, veneno o maldición basta con usar una habilidad de la amplia rama de habilidades que ofrece el juego que te ofrezca alguna de estas cualidades para causarle mayor daño al objetivo.La interacción con el ambiente también es importante ya que algunos uruk pueden quedar aturdidos por moscas, ghuls o arañas que podrás encontrar si miras a tu alrededor, basta con hacer que el objetivo caiga en tu trampa.Volviendo un poco a la rama de habilidades, ahora es mas amplia y cada muerte de capitán o caudillo te dropea mejoras de armadura o armas que pueden variar desde normales, épicas o legendarias.Otro punto mas que favorable es la interacción con los uruk, ya que ahora tiene mayor cantidad de diálogos ademas de que recuerdan si te vieron anteriormente o si los ejecutas y vuelven "de la muerte" vuelven con algún aspecto llamativo como clavos en la cabeza, quemaduras, partes de mecánicas, etc. También la variedad estética de cada uno que comparado con su predecesor es mucho mas amplia y agrega a los Olog-hai que son trolls. Yo lo he adquirido arriba de los $500 argentinos pero en estas ofertas cuenta con un descuento mucho mas delicioso delpara la versión Definitive Edition y unpara el juego base.Todos conocemos ARK aunque muchos lo conozcan por su mala optimización mas que por lo que pueda ofrecer el juego. Es un juego de supervivencia puro, donde hasta los insectos pueden matarte (literalmente). No es un juego para tomarse a la ligera, personalmente me ha costado sobrevivir en un mundo tan hostil (cabe recalcar que he jugado otros juegos de supervivencia y aunque no sea pro player me defendía bastante bien) pero de todas maneras lo he disfrutado mucho.Siempre encuentras algo para hacer ya que posee mucho contenido, especialmente con los nuevos dlcs y ademas cabe recalcar que posee workshop por lo que contenido habrá de sobra. En lo personal me ha gustado y lo recomiendo mas haya de su optimizan, es ideal para jugar con amigos.Ya que el juego no posee configuración para limitar fps recomiendo usar los comandos de t.maxfps y el numero al que quieras limitarlo o r.vsync 1 para no tener demasiados bajones de fps y un mejor rendimiento. Ostenta un descuento della versión completa con dlcs y unla versión base.Quinta entrega de una de las franquicias mas grandes hasta la actualidad. En esta entrega note un mapa bastante extenso y que se siente muy bien transitarlo por la buena ambientación. Gráficamente me ha parecido muy bueno, con paisajes muy cuidados y mucho realismo, comparado con las demás entregas claramente la iluminación ha mejorado garrafalmente, cabe destacar que las físicas no me han parecido las mejores teniendo en cuenta que es un juego de esta generación.La optimización es buena he incluye la opción de prueba de rendimiento para que juegues con tus opciones gráficas y puedas obtener así tu mejor resultado. La jugabilidad sigue siendo muy similar a las anteriores pero eso no es malo porque de todos modos porque cambiar algo que te ha dado resultado tantos años?.La historia digamos que es el punto flaco como en las otras entregas, de igual manera lo mejor de la franquicia es la exploración, acción y mejora de tu personaje. Otro punto en contra es la inteligencia artificial. Una de las novedades de esta entrega que me ha sorprendido gratamente es el Far Cry Arcade, que es como un editor de mapas para uso personal o para multijugador. También la inclusión de jugar el modo historia en cooperativo con un amigo al estilo Dying Light que hace que toda esta aventura sea mas llevadera. Cuenta con un descuento dely recomiendo comprar la versión Gold Edition para disfrutar todo al máximo ya que tampoco es que varié mucho el precio entre una versión y otra.Espero les sirva, yo me despido. Que tengan una feliz navidad. Saludos.