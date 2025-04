2Dark – Un Misterioso e intrigante Survival

Hay muchas cosas que comentar sobre 2Dark pero podríamos empezar diciendo que el desarrollador fue el creador de Alone in the Dark. Si te gustan los misterios, la experiencia aterradora y gratificante que puede producir un Survival y buscas algo nuevo, te diría que no esperes un segundo más en probar 2Dark.

El artículo estará organizado en: Introducción – Historia – jugabilidad – (Interacción – escenarios) – Personajes – Puntos positivos – Puntos negativos – Opinión y cierre.

(Antes de empezar, me gustaría que se tomaran 5 minutos para leer el artículo y votarlo adecuadamente, se los agradecería mucho ^^).

Introducción:

En 2Dark, nos pondremos en la piel de Smith, un detective que perdió a su mujer e hijos en lo que debería haber sido una buena Acampada. A partir de ese horrible suceso, el protagonista pasa los siguientes 7 Años buscando al secuestrador y luego de recibir una noticia de niños desaparecidos, decide investigar en las ubicaciones marcadas buscando pistas, rescatando niños y atando cabos con la esperanza de recuperar a sus hijos… si es que aún siguen con vida.

Pese a todo, 2Dark se nos presenta como un juego de Acción, infiltración y exploración con ciertas temáticas de terror. Estos géneros se van presentando en absolutamente todos los niveles que juguemos y sin ninguna duda, provoca un excelente resultado.





Historia:

El juego te coloca en la Piel de Smith, un detective que intenta resolver los casos de desapariciones que fueron sucediendo durante los últimos 7 años, pese a estar mal mentalmente por el secuestro de sus hijos, este decide ir a investigar los lugares que terminaron siendo la última vista de muchos niños, con el afán de conseguir pruebas e ir atando cabos de ¿Quién y por qué lo hacen?

Si bien es un interesante comienzo, se pone mejor mientras progresas en el juego, ya que cada escenario se va poniendo cada vez peor que el anterior, dejándote en algunos casos asqueado por encontrarte con niveles increíblemente desagradables y repletos de sangre (En el buen sentido).





Jugabilidad:

Es en estos casos en los que, la historia es genial pero solo si va acompañada de una buena jugabilidad y/o al menos, interesante.

2Dark llega con la primicia de no solo investigar, si no de rescatar a los niños secuestrados por los distintos niveles y por ello, aplica todas sus energías jugables en eso.

Los niveles son oscuros por los que tendremos que ir con una linterna o una fuente de luz para no perdernos y saber a dónde dirigirnos pero, pese a todo, acaba siendo una gran aliada. Durante el proceso no solo nos infiltraremos, sino que, al hacerlo tendremos que ir a escondidas ya que en el 95% de los casos, si nos encuentran acabaran por intentar asesinarnos sin previo aviso y es por eso que te presenta métodos para ir en sigilo y te incita a aprovecharte de la oscuridad en todo momento.





Interacción:

Por si no fuera poco, durante todos los niveles dispondremos de un inventario que iremos rellenando ya sea con pistas u objetos útiles que podremos utilizar para salir de alguna situación rebuscada.

La linterna para empezar ira disminuyendo su batería hasta no poder iluminar y si no encuentras pilas por el nivel, estarás en una situación bastante jodida, pero por si no fuera poco, este es uno de los métodos que tiene el/los enemigos para encontrarte.

A la hora de correr e iluminar los pasillos, lograremos llamar la atención y por lo tanto, debemos buscar una forma de escondernos para que los enemigos sigan su camino o distraerlos de otra manera… y aquí llega la primicia de los Caramelos.

Una de los objetos que resultan más importantes a la hora de jugar, son los caramelos con los cuales podemos usarlos para atraer a los niños (Si, sé que suena increíblemente mal, pero créanme… somos los buenos, Están mejor con nosotros que con esos monstruos ¿okey?) Sino también, para hacer ruido o activar palancas.







Sin embargo, en algunos escenarios tendremos la posibilidad de interactuar con otros objetos manualmente, aunque es en muy escasas ocasiones y para algo en concreto. Esto suele ser en su mayoría, la activación de una trampa para atrapar a tus enemigos, abrir puertas, mover cajas, etc. Si bien es algo a tener en cuenta, esperabas mucha más interacción en un juego así y es lo que acaba decepcionándote en muchos casos.

El gran problema que le veo a 2Dark, es el abuso de lo automático, mostrándonos que con tal de acercar al personaje a todo tipo de lugares y rincones, este solo activa y recoge todo lo que haya a su paso, logrando que en la mayoría de los casos, termines dando una vuelta por cada escenario y luego juguetes con el inventario para ver que obtuviste en ese recorrido.





Escenarios:

Este punto acaba siendo uno de los más importantes durante el desarrollo de la trama y de la jugabilidad. Si bien, cada escenario es peor que el anterior, no diría que llegue a causar terror en ningún caso, la música ayuda muchísimo a meterte en el ambiente y puede colocar piel de gallina en algunas personas, pero en la mayoría de casos no lograra más que asquearte por las asquerosidades que vayas a ver.

Este punto acaba siendo de los más afectados por un solo aspecto “El Guardado”. La forma de guardar la partida en este juego es fumándote un cigarrillo y tarda lo suyo, la peor parte es que el encendedor provoca una mínima luz, la suficiente como para que si hay un enemigo cerca, pueda verte y es… fabuloso, porque te pone en tensión hasta cierto Punto.







Este método no solo resulta interesante por ese dato, si no también, por el hecho de que si fumas constantemente para guardar la partida, tu personaje acabara tosiendo durante el recorrido del nivel haciendo ruido y poniéndote en situaciones comprometidas.

Pero bien, hasta ahí me parece estupendo… entonces ¿cuál es el punto negativo? Para eso debemos ir a ver los objetivos primordiales de todos los niveles, estos son:

Encontrar Pistas para avanzar en la investigación y seguir buscando a tus hijos.

Salvar a todos los niños secuestrados.

En el segundo punto, hay que recalcar que no es como si encontraras a un niño y se teletransportara afuera del edificio, por supuesto que no, tienes que llevarlo hasta afuera desde donde se encuentre, intentando evitar que nadie te vea para que no solo, no te maten a ti sino que, también pueden matarlo a él. La idea es fantástica porque te pone en tensión durante todo el momento… hasta que decides guardar la partida, ya que es en ese punto en el que el juego se convierte en un “Ensayo y error”, puedes morir la cantidad de veces que quieras que reiniciaras desde el punto de guardado y lo intentaras otra vez hasta conseguirlo, haciendo que la atmosfera se vaya cayendo cada vez más y pierdas esa sensación de tensión.





Personajes:

Si bien, a lo largo de la historia nos encontraremos con todo tipo de Dementes, suelen tener un contexto y una característica forma de ser… lo que provoca un interés en el propio jugador de saber que está ocurriendo y el ¿Por qué de sus actos?

2Dark juega bastante con esto, haciendo que durante los niveles los personajes tengan conversaciones que tú puedas escuchar para que tú vayas atando cabos y satisfaciendo tu curiosidad. En cierto punto, mucho de los personajes secundarios tendrán conversaciones estúpidas que no te llevaran a ningún lado, pero en todo nivel siempre hay Un Personaje que muestra relevancia en la historia y acaba siendo el más difícil de derrotar y teniendo pruebas cada vez más atroces que las anteriores.





Puntos Positivos:

La experiencia fue increíble desde el primer momento y si hay algo que destacar, es la tensión que puede provocarte, la satisfacción al rescatar a todos los niños y el causarte total interés de saber cómo continuara la historia. Pese a esto, me gustaría dar unos cuantos puntos generales por los cuales, te recomendaría jugarlo:

Interacción: La interacción que tienes sobre la mayoría de objetos que encuentres (Folletos, cartas, fotos, maletines) te brindara la posibilidad de investigarlos, permitiendo que el jugador vaya atando cabos junto con el protagonista.

La interacción que tienes sobre la mayoría de objetos que encuentres (Folletos, cartas, fotos, maletines) te brindara la posibilidad de investigarlos, permitiendo que el jugador vaya atando cabos junto con el protagonista. Rejugabilidad: Por si no fuera poco, el juego te brinda un modo “Desafíos” que te permite re-jugar los niveles de la historia, contando con una serie de requisitos para conseguir un total de 5 estrellas (Rescatar a todos los niños, conseguir todos los caramelos del nivel, No Matar A Nadie , etc).

Por si no fuera poco, el juego te brinda un modo “Desafíos” que te permite re-jugar los niveles de la historia, contando con una serie de requisitos para conseguir un total de 5 estrellas (Rescatar a todos los niños, conseguir todos los caramelos del nivel, , etc). Precio: Durante las ofertas suele estar rebajado un 85% volviéndolo más accesible a todo tipo de persona que le gusten juegos con este género.

Puntos Negativos:

No tengo muchas cosas negativas que decir sobre el título, de primera mano me pareció genial pero no hay nada perfecto en esta vida, por lo que tengo un par de cosas que recalcar para que lo tengas en cuenta a la hora de jugar.

Método de guardado: Si bien mostraba cosas interesantes, la realidad es que, terminaba con la atmosfera de tensión que intentaba provocar el escenario y la música, volviendo el juego un ensayo y error constante, sin ningún tipo de consecuencia severa.

Si bien mostraba cosas interesantes, la realidad es que, terminaba con la atmosfera de tensión que intentaba provocar el escenario y la música, volviendo el juego un ensayo y error constante, sin ningún tipo de consecuencia severa. Abuso de muertes: Los escenarios son geniales, pero en muchas ocasiones presentan objetos ocultos que acaban matando al personaje y por la poca visión que tendrás, en el 80% de las veces, no lograras verlos a tiempo, causándote Instakill. (Por lo que, si no guardaste la partida, puedes perder todo el progreso que llevabas).

Opinión y Cierre:

Fue una grata sorpresa y una interesante experiencia la que me ofreció 2Dark durante el recorrido de la historia. Sin embargo, considero que podría haber funcionado mucho mejor sin el guardado.

Por lo qué, recomiendo totalmente a las personas que lo jueguen, el no guardar la partida durante ningún escenario. (Esto lo hice gracias a un logro que lo pedía y la experiencia que sientes al saber que si cometes un error tienes que volver a empezar desde el inicio, arma una experiencia fascinante).

Para finalizar, espero que les haya gustado el artículo y que pudieran descubrir un juego nuevo para su lista de deseados.

Se despide Tzuricu. ^^





Bonus:

Alto ahí… algo interesante que me gustaría hacer a partir de ahora, es ir agregando un tráiler del juego al final de cada artículo que haga, me gustaría saber lo que piensan sobre esto. ^^

Sin más que decir, disfrútenlo: