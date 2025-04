Frédérick Raynal vuelve con una interesante propuesta, que parece haber salido de la caja de los recuerdos de hace un par de décadas, sin embargo el padre de de Alone in the Dark no pretende decepcionar a sus seguidores y ma

s aun a los amantes del género.

Hace tiempo que no se veía un juego como 2Dark, es decir, un juego que realmente sea de 20 años atrás. Los amantes del género survival horror, estarán encantados con este título. Sin embargo no es de horror puro, más bien de tensión y estrés abrumadores. De la mando del diseñador francés Frédérick Raynal, pionero del género, mejor conocido por el creador de Alone in the Dark. Afirmando que deseaba volver “a los orígenes del género, destacando la tensión psicológica en medio de la acción“.





El deber de un padre

Smith es el protagonista de esta historia, que caerá en la depresión luego de que su esposa fuera brutalmente asesinada y secuestrado sus hijos. Luego de un tiempo decide salir de su ensimismamiento y rescatar a sus hijos. No solo tendrá que recatarlos a ellos, sino a muchos otros más, de unos sujetos un tanto escalofriantes y desequilibrados. Cada uno más hórrido que el anterior, que no dudaran para acabar con tu vida.

Un paso en falso y todo termina

Deberemos recorrer con mucho cuidado y hasta en ocasiones meticulosamente, los diferentes escenarios hallando recursos y objetos para culminarlos. Por ende te encontraras con cierta situación, en la que una puerta u obstáculo que te impedirá el desplazamiento. Dependerá del objeto seleccionado si podemos agarrarlo con una o dos manos, además si los combinamos realizará determinada acción.

En el caso de guardarla partida, no tendremos checkpoints o un ídolo que nos permita hacerlos. En cambio combinaremos la tosquedad de fumarnos un cigarro, es decir, combinar el encendedor con los cigarros. No se guardará hasta culminado, por lo que si decidimos hacerlo cerca de algún enemigo, deberemos movernos y cancelar el guardado. En este último ámbito, resulta ventajoso rodear a nuestros enemigos y no confrontarlos, ya que moriremos en algún punto.

Otra de las características de 2Dark son sus prácticamente invisibles trampas, las cuales te mataran al instante y te generarán un pequeño sobresalto. Las trampas y enemigos mezclados con una atmósfera turbia, generaran gran tensión y frustración para los que no están acostumbrados a este género. Es en este punto no es recomendado para todos, ya que moriremos una y otra, y hasta cientos de veces sin darnos cuenta. Más aun si recordamos el objetivo principal, rescatar a los niños en cada uno de sus niveles.





Lo más retro que encontraras

2Dark pudo encajar perfectamente un par de décadas atrás, esta interfaz nos obliga a estar atentos a cualquier cambio. Un ambiente hórrido y morboso junto a una interfaz que mezcla un inventario tradicional con el acceso rápido, no es muy apetecible. sin embargo no es muy difícil adaptarse a esto, aunque es algo tosco, puesto que está representado de forma lateral de la pantalla.

Un modelo en 2D junto a personajes en 3D puede parecer algo extraño, aunque en el caso de llevar suspenso y horror funciona de manera eficiente. Variados escenarios -aunque nada nuevos- en los que estarás inmerso, cada uno goza de detalles aplaudibles. Si juntamos todo esto (personajes raros, escenarios y objetos raramente distribuidos) a la ambientación sonora no tendremos nada nuevo, sin embargo logra perfectamente su cometido, mantenerte al margen de la silla.

2Dark es un juego bastante entretenido dependiendo de lo que consideres entretenido. Habrá gente que realmente disfrute de la tensión y el suspenso que representa, morir en cualquier momento. Del otro lado de la moneda, habrá gente que simplemente lo vea frustrarte, por lo que lo dejará de lado rápidamente. Sin embargo la satisfacción de culminar cada nivel valdrá la pena.









Resumen

Tensión y horror son elementos clave para un juego de survival horror, sin embargo lleva mas de lo primero, ya que realmente no da miedo. A pesar de esto no se menosprecia el echo de que es un gran titulo, aunque no uno para todo es publico, solo para los amantes del genero o los que ansían retos. Mezclando personajes hórridos y morbosos, una interfaz junto a a un meno lateral tosco, y una jugabilidad y ambientación sonora causa el posible efecto deseado, jugar al borde de la silla y la satisfacción de un nivel concluido.

¿Que te ha parecido la tensión en 2Dark? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios.