15 años de GTA SAN ANDREAS

En octubre del 2019 se cumplirán 15 años de lo que sigue siendo a día de hoy el juego probablemente mas revolucionario de la historia, el portentoso GTA SAN ANDREAS que cumple década y media, y deja ver aun tanto tiempo después su infinita calidad y el esplendido trabajo que de nuevo efectuó Rockstar, por aquel 2004 este juego supuso un grandisimo cambio en todos sus factores, que estaban liderados por el inmenso mundo abierto. Por aquella época podías ver mundos grandes muy de vez en cuando, sin embargo no todos ellos estaban tan detallados por aquella época como el mapa del GTA SAN ANDREAS, con una ambientación del estado de California muy completa, esta fue la primera vez que vimos en los juegos de Rockstar la famosa recreación que incorporaría casi 10 años después en el GTA V.Recreando esta zona con 36 km cuadrados explorables en el juego, aparecíamos en el aeropuerto internacional de Los Santos y las misiones de los juegos te conducían por la zona urbana de la famosa metrópolis estadounidense, mas tarde llegábamos a zonas como el desierto de Nevada o como las zonas de Las Vegas mas alejadas, si lo recuerdas y te viene a la mente ese tono rojizo de los cielos que combinaba con unos atardeceres camino al aeropuerto para tomar unos aviones algún vehículo especial y seguir explorando ese inmenso mapa, eran esas playas y esas costas que recorrías kilómetros y kilómetros jugables por los que podías ir con la mítica SANCHEZ para llegar a cualquier lado.La historia de un joven que vuelve a casa en 1992 para asistir al funeral de la madre que acaba de ser asesinada en un tiroteo y que encima desde el minuto uno los policías lo tienen en la mira, y tiene que tirar de los suyos y de las pandillas, te engancha. Mas aun descubriendo personajes y viendo la traición de algunos llegando a zonas muy picantes y acabar siendo el ganster de los santos que mas respeto tienen, ese conflicto continuo entre bandas, afinan a la perfección lo que buscaban los guionistas del juego, que te metas dentro de ellas y realmente aunque suene algo raro sientas los colores y te quedes con "los tuyos" el juego esta tan bien escrito que combina la acción el conflicto de bandas, la personalidad de sus habitantes, una trama extensa y sobre todo lo hace de una forma muy natural cuando te mete en la vida de este grupo de amigos.Estas bandas están tan presentes en el juego que marcan una original historia que hasta unos años después hicieron un guiño en el gta V, pero es que ya solo la localización, la ambientación te da todo eso, GTA SAN ANDREAS es definir la acción en la historia.El arco de evolución de los personajes y el adaptamiento de CJ a su vuelta a casa no esta tan claro como parece, pero desde el minuto cero de juego que lo vemos llegando cuando es arrestado y llega a casa y ocurre la siguiente escena , es cuando empatizamos con el y cuando nos interesa estar a su lado a lo largo de todo el juego y no separarnos de el.Quizá ese es un problema de los personajes del que suele pecar en el GTA a veces, que suelen ser calmados, poco habladores y siempre actúan normal, el único que quizá se a salido de todo ese papel a sido Trevor en GTA V, pero piensas en todos los demás personajes y todos acaban teniendo una personalidad muy similar que en pocas ocasiones cambian, pero sin embargo, te ofrecen cambiarte a otro personaje de la historia y tu no lo aceptas, tu quieres quedarte con ese CJ.Y claro si combinamos una historia genialmente construida y compacta, unos personajes a los que tanto cariño les tomamos y que no queremos deshacernos de ellos, y si a eso le sumamos peripecias y localizaciones por las que nos conducían estas misiones dan un resultado que recuerdas llegando a lo alto del mapa, robando aviones, haciendo careras, conduciendo lanchas por las costas, cruzando puentes para llegar a la otra ciudad y sobre todo disfrutar de misiones tan míticas.Y eso solo pensando en la primera parte del juego, porque en la segunda cuando llegas a la zona de desiertos conoces a personajes de estos que están muy trabajados y acabas metiéndote a espiar y robar al ejercito de los estados unidos en el área 51, y obtener un Jet pack y sales con una elegancia que el mismo James Bond quedaría deslumbrado.Pues te acabas dando cuenta que todo esto lo juntas y 15 años después te pueden dar muchas ganas de jugar a GTA SAN ANDREAS y eso es por algo, y eso 15 años después muy pocos juegos lo consiguen hacer.Era 2004 y viniendo de GTA III la cosa estaba muy alta, pero el equipo de Rockstar supo arreglárselas y hacer de la diversión una jugabilidad tan extensa que asustaba, fue como Pele o Maradona en el fútbol, o como Ayrton Senna en las carreras, unos adelantados a su época, jugar a GTA SAN ANDREAS era divertirte por todo, había muchísimas cosas que hacer, era divertido hasta ir al gimnasio y ponerte fuerte con CJ en las pesas, intenta que pase eso con el FALLOUT 76 o con algunos de estos juegos nuevos, por que GTA SAN ANDREAS era único, podías ir a tunear los autos y cuando te ponías la hidráulica para que saltase te hacia ilusión y te reías, y lo mejor de todo es que todos recordaran las primeras veces que jugaron el GTA SAN ANDREAS, yo me acuerdo que si que lo jugué por aquel 2009-2010, en la Play 2, imagínense.Me encantaban, y creo que a cualquier persona que le hables del GTA SAN ANDREAS te dirá que usaba la Monster Trucks y se ponía el truco de invencibilidad y era la persona mas feliz del mundo disfrutando de las locuras del juego o tomaban armas y disfrutaba de todo, pero hay un truco que marca un antes y un después. este era el truco de dar un salto 10 veces mas potente, y si lo combinabas con la bicicleta podías llegar a cualquier parte del mapa y hacer de ello uno obra de arte, es indescriptible pero eran GTA SAN ADNREAS, los trucos metieron en este juego, horas y horas de entretenimiento que no se veían por esas épocas, horas y horas de contenido en un juego inacabable, que combinaba la diversión con la inocencia y la poca diversidad que había en aquella época, y al ser la primera vez que haces todo esto influye mucho cuando te dejabas llevar por este mundo.Recuerdo que jugué su remasterización en la XBOX 360, lo jugué por primera vez en la Play 2, y lo jugué en su momento en una PC en 2011 me acuerdo, madre mía que recuerdos!Ya no es solo la canción con la que cargas el juego, que expresa perfectamente la temática y el tono del juego, son todos los efectos del juego, los motores de los coches, los sonidos de las armas al disparar, o las sintonias de las radios, todo ello combinado con los climas californianos hacen de el una combinación esplendida y una delicia.Estaba intentado pensar en meter algunos contrapuntos, es decir los peros del juego, pero no e podido pensar en prácticamente nada malo, si a caso que los controles al dispara con armas eran pocos ágiles, y que depende de en que plataforma jugases era un poco frustrante el auto-apuntado, pero mas que nada por la época, aunque si que recuerdo uno es que este juego era la época en la que si volcabas el coche tenias 2 segundos para salir rápido y explotaba al instante, no es como al día de hoy en el que puedes girar el coche completamente, eso es demasiado fácil, porque a si estabas en una misión al final de todo y volcabas el coche, la misión mas difícil del mundo se reiniciaba. pero por todo ello sin prácticamente defectos por algo este juego se cobro las mejores puntuaciones de la historia en aquel momento y por algo fue el mejor juego de Play Station 2 y considerado por muchos el mejor juego de esa consola.Considerado también por muchos el favorito por lo que supuso y el acercamiento de otros tantos a los videojuegos, se van a cumplir 15 años de SAN ANDREAS y siendo como es se le seguirá considerando como lo que es, UNA MALDITA OBRA MAESTRA.