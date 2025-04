12 is Better Than 6 - Reseña Personal. (b_s)

12 is Better Than 6 es uno de los juegos que Gamehag nos ofrece por 399 Gemas, un muy buen precio, ya que en Steam lo tenemos por 6'99 euros, pero se encuentra rebajado con un 75% a 1'74 euros.Al igual que muchos de los juegos desconocidos y perdidos dentro de Gamehag, no tiene ningún artículo que pueda informar de que va o si merece la pena. Por ello os traigo su primer artículo.12 is Better Than 6 es un juego que se caracteriza por su originalidad, ya que sus escenarios parecen que están hechos a bolígrafo con toques de rotulador rojo (por la sangre) sobre una hoja de papel. Y es un shooter en 2D con vista aérea a lo Hotline Miami con funciones de sigilo inclusive que podrás optar a ellos o no, que transcurre en Viejo Oeste.Para empezar la reseña os pondré en contexto, en la historia (aviso de que es un conjunto de clichés Western) nos situamos en el año 1873, tiempos de vaqueros, revólveres, tabaco de mascar y burdeles con damas en lencería y corsés (como en la película de "Django desencadenado" o cualquier otro film Western xD). Encarnamos a un ex convicto mexicano que, con su típico sombrero a lo mariachi, tiene como objetivo escapar y evitar que no le maten por la orden de búsqueda y captura que tiene con su cara por el territorio de los gringos, los Estados Unidos de América.Al principio, el juego te parecerá un tanto raro (y lo es en cierto modo) y te resultará un poco confuso el sistema de juego, pero al rato de estar jugando, te atrae de tal manera que te introduce en la historia hecha en papel y boli.La jugabilidad es la adecuada, controles simples y fáciles que junto a la música, muy acertada por cierto, y a los peculiares gráficos hacen que este juego sea único entre los demás Western.Aunque en lo referente a los tiroteos... funcionan, mientras tengas munición (obviamente), pero esta munición escasea y mucho, puedes coger armas del suelo pero te quedarás sin munición de un momento a otro. Por ello tendrás que ir durante una gran parte del juego a cuchillo y en sigilo. El sigilo es otra función que va bien en el juego, pero a mi parecer, es muy poco probable completar la mayoría de las misiones sin ser detectado.Esto produce que el juego sea más táctico, haciéndolo un poco más complejo hacia el final del juego, cuando hay mapas más grandes y muchos más enemigos con los que batallar.Otro aspecto del juego que tenéis que conocer es la I.A, esta actúa de una manera no muy lógica y en ocasiones te disparan enemigos que no te aparecen en la pantalla todavía, lo que dificulta las cosas ( pudiéndote llegar a frustrar como a mi).Sin embargo, todo lo bueno dura poco, y 12 is Better Than 6, lamentablemente tiene una duración demasiado corta (en mi opinión). Es cierto que tiene un DLC, "The Apostles", el cual no lo he jugado y quizás alargue la duración del juego, pero basandome en el juego base, se hace muy corto, incluso completando todos sus logros.Y por último, decir que algo que hubiera incrementado con creces la durabilidad del juego es un modo multijugador, esto le hubiera dado más vida y entretenimiento. Pero ni lo tiene ni piensan ponerlo (por el momento).De todo esto, saco la conclusión que para lo que vale, es un gran juego, con una historia decente bien contada, una banda sonora aceptable y unos gráficos realmente curiosos que no había visto en otro juego.Un saludo y espero que haya sido de vuestro agrado esta reseña de un buen juego Western.¡b_s se despide hasta la próxima!