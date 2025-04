10 RPGs Indies que te sacaran un susto (Resubido)

Eu, una vez más Lil presente.

Se me han cansado las manos de tantas tareas que he hecho y aún hay más, siento que voy a colapsar pero aun así decidí hacer este artículo. Espero que lo disfruten, relájense, tómense un cafecito o un chocolatito y prosigan con la lectura.

Primero que nada, ¿qué es un RPG Indie?

Son videojuegos tipo RPG de gráficos de pixel, creados independientemente por uno o un grupo de usuarios sin un distribuidor o patrocinador en algunos casos. Al día de hoy aún existe gente que se dedica a pasar el rato jugando estos juegos (yo por ejemplo).

¿Te aburriste ya de jugar juegos online o tu jueguito de gráficas realistas y excelente ambientación?

¿O tal vez ya te aburriste y quieres probar algo nuevo?

Pues entonces, te invito a que prestes atención a esta lectura, pues estos juegos te podrían interesar y tal vez pases un agradable rato jugando y sacandote unos cuantos sustos.









10 juegos RPGs Indies perturbadores







10# Wadanohara And The Great Blue Sea

O simplemente Wadanohara es nuestro primer RPG de aventura, pelea y con un ligero toque de terror. Este juego no se supone que debía dar miedo sino contar una historia en específico, pero la ambientación que se le da, así como también algunos personajes, escenas y cinemáticas pueden hacer que se te erice la piel.

Pero no se crean amiguitos, es tan solo una linda historia de amor entre una bruja y un tiburón.

9# Mario: The Music Box ARC





Secuela de Mario The Music Box (vease “Mario The Music Box” en Gamehag) es la continuación de uno de los finales malos del primer juego, donde prosigue la historia y a su vez narra más el pasado de los personajes anteriores (Alice y Riba). En mi opinión, superó por mucho al primer juego al tener esta vez la opción de pelear contra NPCs con un cuchillo o machete. Lo que hace tan perturbador el juego es el suspenso de tomar una decisión y no saber si ocasionará la muerte, alterará el final o solo hará que prosiga el juego, además de la cantidad de muertes, que puede tener desde desmembración hasta canibalismo.







8# Mogeko Castle











Una verdadera joya de los RPGs Indies. De los mismos creadores de Wadanohara, Mogeko Castle es del género de Horror y Supervivencia. El juego puede contener imágenes escalofriantes o descripciones perturbadores sobre canibalismo, desmembración o incluso violación. Definitivamente no es un juego para menores de edad. Además, quien está acosando a nuestra protagonista, Yonaka, no son sino unas criaturitas con apariencia de gato o ratón llamadas Mogekos, pero aunque su apariencia sea tierna son unos depravados y asesinos.











7# Mad Father







Un muy gran título de Horror y Supervivencia, Mad Father es nuestro séptimo RPG más perturbador de los ya mencionados. La trama va a acerca de una niña llamada Aya que vive sola con su padre. Ella sabe el secreto de su padre, que es un aparentemente “científico” obsesionado con la belleza y la vida eterna, por lo que experimenta con gente viva para transformarlos en muñecas.







6# Hide & Seek: Story Of Dorothy







Aparentemente este juego solo está disponible para móviles, por lo que tuve suerte de descargarlo en mi primer y último teléfono el cual murió hace ya 3 años. Otro del género de Horror y Supervivencia. Esta vez controlamos a una niña que se quedó dormida mientras jugaba a las escondidas en su casa con un niño misterioso el cual se hacía llamar su amigo, pero al despertar no encuentra al niño, ni a su madre ni padre. Actualmente lo puedes encontrar en Google Play por 2 USD.















5# Ib







No puedo decir mucho de este juego, pues fue justo ayer cuando lo comencé a jugar pero ya me causa pavor. Al igual que los anteriores, es de Horror y Supervivencia. Trata sobre una niña llamada Ib que fue a una galería de arte junto a su padre y madre, pero al adelantarse, en un abrir y cerrar de ojos todas las personas en la galería desaparecen e Ib no encuentra a sus padres. Se verán cada cuanto unas cuantas escenas o NPCs que te tomen por sorpresa en tu recorrido. Aunque solo haya avanzado un pelín, he de admitir que se ve prometedor el juego y ya me ha sacado unos cuantos sustos, por eso lo añado a este Top.

4# Angels Of Death

He de admitir que tampoco he podido terminar este juego, sino que llegué solo hasta el capítulo 3 ya que me marcó un error al iniciar los demás capitulos. Al día de hoy sigo buscando una solución a mi problema. No obstante es igual de prometedor que el anterior, y toda una joya entre los RPGs Indies.

Trata acerca de una chica llamada Rachel de aparentemente 13 años, la cual despierta en una especie de habitación, cuyo objetivo era volver a casa con sus padres, pero toma un giro inesperado cuando un par de desquiciados intentan matarla (aunque uno termina matando al otro y ayudando a Rachel), pero luego no piensa en otra cosa sino en morirse.

Además el juego cuenta con un anime que salió en el 2018, Satsuriku No Tenshi ya finalizado.



(Nota: No encontré el juego en una versión gratis, por lo que no pude sacar capturas sobre él)







3# Caligyne







Un juego bastante corto, pero perturbador la verdad. Trata acerca de una ama de casa cuyo esposo no volvió a casa una noche, aparentemente ella cae en locura y comienza a ver criaturas y a tener alucinaciones extrañas con estos bichos.





2# Ao Oni

Una leyenda de los RPGs Indies. Ao Oni es un juego de Horror y Supervivencia. El juego trata acerca de un grupo de adolescentes que se adentraron en una casa que se encontraba a las afueras de la ciudad, la cual se rumoreaba que estaba embrujada.

Justo al comienzo los chicos se separan y es así como el protagonista, Hiroshi (le puedes poner tu nombre también) se centra en dos objetivos: Localizar a sus amigos y escapar con vida. Pero hay una especie de monstruo o demonio deforme que no te la pondrá nada fácil, te acechará en tu recorrido por la casa cada cuanto, el cual puede aparecer cuando menos te lo esperes. Aún así, él siempre estará ahí. Acosándote. Listo para devorarte.















1# Yume Nikki







El verdadero terror de terrores, horror psicológico verdadero, dejó el nombre de los RPGs Indies en alto, todos los anteriores tiemblan con solo escuchar su nombre. Yume Nikki es tal vez el mejor juego RPG Indie de Terror Psicológico que ha existido. El juego tiene una historia profunda y bastante compleja que los fans se han puesto a descubrir por ellos mismos al basarse en la ambientación y por los personajes del juego.







El juego trata de una chica llamada Madotsuki, una aparentemente ermitaña que se niega a salir de su habitación por razones desconocidas. A su vez, siempre que va a dormir se adentra en un mundo de sueños en el cual tiene como objetivo encontrar los 25 efectos localizados en los muchos mundos que se dan a conocer entre 12 puertas que se encuentran al irse a dormir. Una vez encontrados todos, depositarlos en el centro y despertar para conseguir el decepcionante final. El juego no tiene argumento alguno, por lo que Kikiyama (el creador del juego) lo dejó para que así los fans conocieran sus secretos por ellos mismos.

Lo que lo hace tan perturbador es la ambientación, los personajes, paisajes y dibujos de trasfondos, algunos pueden ser graciosos, pero otros pueden ser bastante perturbadores así como también la historia que esconden.





El juego además cuenta con una versión 3D









¿Tienen algo en común todos estos juegos?



Si que si, todos dan miedo, unos no fueron hechos para que diera miedo pero resultó que si causaron pánico a los jugadores. Es recomendable darle al menos una probada a uno solo de ellos. Créeme si te digo que te encantará.





Hasta aquí llega entonces este artículo chicos, trabajaré en mis siguientes artículos que trataran sobre estos juegos, así que preparense, que volveré muy pronto, yeeep.





Espero que lo hayan disfrutado. Cuidense todos, los quiero mucho.