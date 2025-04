Transformers The Game - Decepticons vs Autobots

Que tal comunidad Hermosa de Gamehag. El día de hoy traigo uno de esos títulos que me traen una nostalgia increíble, Dado que lo jugué cuando era pequeña y sinceramente me fascino, Hoy les quiero hablar sobre un juego llamado Transformers: The Game yo nunca fui muy fanática de las películas de Los Transformers, pero este juego en mi opinión fue uno de los más divertidos que jugué cuando tenía mi PlayStation 2. Así que el día de hoy les voy a compartir mis experiencias a ustedes sobre el juego para que se animen a probarlo. Dicho esto, vamos a comenzar con el artículo del día de hoy

JUEGO

Como siempre empezaremos comentando un poco acerca del juego. Este título fue estrenado el 19 de junio del 2007 unos días después de mi cumpleaños, Esta parte les va a gustar y es que es compatible para las plataformas de Microsoft Windows, Xbox 360, PlayStation 3, Wii, PlayStation Portable, Nintendo DS y PlayStation 2 que aquí fue donde lo jugué yo. Como pudieron ver está disponible para muchas plataformas, así que no tendrán excusa para no probarlo. Además, que los requisitos no son muy demandantes, y cualquiera podrá jugarlo en sus dispositivos.





JUGABILIDAD



Este juego en términos de jugabilidad me parece fantástico, ya que bajo mi punto de vista es bastante sencillo y simple de controlar, También están los personajes ya sean Autobots o Decepticons estos tienen 5 ataques principales. Con los cuales vamos a poder vencer al enemigo, Como pueden ver este titulo tiene una variedad increíble tanto de ataques como de personajes. Pero esperen, quédense porque ahora viene lo bueno.







TRAMA DEL JUEGO

La historia nos lleva al planeta Tierra, En el año del 2003, un poco después de la última transmisión, clasificada como ultra secreta, de la Beagle Mars Rover, donde un objeto no identificado lo destruye. El problema era que las Autoridades no sabían que estaba a punto de ocurrir una guerra entre Los Autobots y Los Decepticons y esto desataría un peligro inminente para la tierra. Este juego es muy peculiar, ya que nos permite elegir entre dos campañas que veremos más adelante.







Las dos campañas son: El bando de los Autobots o El bando de los Decepticons, Los Autobots intentan salvar a la tierra y los Decepticons destruirla, Es tu decisión cuál bando elegir. Algo importante que debo decir como tenemos dos campañas una se basará en la película que es la de los Autobots y la otra intenta responder una simple pero interesante pregunta, y esta es ¿Qué hubiera pasado si los decepticons vencían a los autobots? Me basare en esta última, ya que pienso que todo el mundo o la gran mayoría ya vio esta película y conoce su historia. Ya dicho esto vamos a comentar un poco sobre esta compaña.







La campaña de los Decepticons comienza con un helicóptero que es derribado por un Decepticon llamado Blackout este después de destruir el helicóptero copia el modelo y vuelve a la base haciéndose pasar por él. La base área de Soccent esta se encuentra en Katar. Cuando el Decepticon llega a la base la destruye, pero antes de hacer eso eyecta a su compañero llamado Scorponok para destruir a los supervivientes, ya que estos estaban escapando en vehículos para pedir ayuda. Mientras Scorponok los perseguía Blackout estaba en la base buscando información ultra secreta. Mientras estaba buscando la información descubre que hay un artefacto el cual llevaría a los Decepticons a la ubicación del AllSpark. Este era un dispositivo el cual si era activado iba a convertir a toda la tecnología del mundo en Decepticons.





En un lugar muy lejano Frenzy está atrapado en el Sector 7, Barricade que es su compañero escanea y roba la identidad de un coche de policía, después de salvarlo los dos van a capturar al terrícola Sam Witwicky, ya que este tiene unos anteojos que tienen la ubicación de la AllSpark. Cuando Barricade encuentra a Sam y a su novia. Mikaela Banes llega Bumblebee para intentar salvarlos, pero como esta es la compaña donde los Decepticons ganan, Bumblebee fracasa siendo derrotado por Barricade y este le quita los anteojos con la ubicación del AllSpark a Sam, Después de hacer esto, esté contacta con el subcomandante y le dice que ya tiene los anteojos, Después de escuchar eso este decide reunir a todos los Decepticons, ya que la hora de la verdad se acercaba.







Como ya sabían la ubicación del AllSpark se dirigen a la Presa Hoover donde está cautivo el jefe de los Decepticons llamado Megatron, Cuando llegan lo ayudan a escapar y destruyen a un grupo de drones de Autobots en el intento. Después de liberarse vuelan a Mission City donde se encuentra el AllSpark, Los Autobots que sabían esto se reúnen todos y van a la ubicación también, Cuando llegan a la ubicación se libra una batalla espectacular, pero al final los Decepticons terminan derrotando a los Autobots, Los únicos que quedaron vivos fueron Optimus, Sam y Mikaela. Estos se esconden para planear algún plan para poder derrotar a los Decepticons. Finalmente, los Decepticons empiezan a destruir toda la ciudad para que Optimus aparezca y lo lograron con éxito. Cuando este aparece reta a Megatron a un duelo para definir el futuro de la humanidad, después de muchos golpes y una batalla increíble Optimus fue derrotado, y mientras Sam estaba llorando por que murió Optimus. Megatron toma el AllSpark y transforma toda la tecnología del mundo en Decepticons, triunfando y venciendo a todos los Autobots y destruyendo la humanidad.







GRÁFICA Y SONIDO

La gráfica de este juego a pesar de salir en consolas bastantes, Es un juego increíble con unos detalles en los robots bastante espectaculares, La primera vez que lo vi sinceramente quedé sorprendida, Ya que no me esperaba que un juego de PlayStation 2 tuviera esa calidad gráfica y además de la gráfica la ambientación es bastante interactiva para mi es simplemente un juego sorprendente en cuanto a gráfica. Pero no se vayan que más adelante les estaré dejando los requisitos para que puedan jugarlo en su pc.

El sonido de este juego fue desarrollado por la misma banda de la película es increíble tanto la música y los sonidos de los golpes cuando nos enfrentamos a los enemigos un espectáculo para tus oídos, Aquí tampoco me quejo, ya que quedé muy satisfecha.





OPTIMIZACIÓN

La optimización de este título es bastante buena para, ya que no sobre de crasheos ni nada por el estilo, bajo mi punto de vista está bastante bien optimizado para que cualquier pc más o menos decente pueda correrlo actualmente así que para acabar con el artículo vamos a pasar al último apartado, Acompáñenme.





OPINIÓN Y CIERRE

Sobre este juego solo me resta decir que para mí Fue, Es y Será fantástico. Sin lugar a duda uno de los mejores títulos que jugué en PlayStation 2. Lo recomiendo al 100 por ciento, Si nunca lo has probado, que espera adéntrate en este juego y te aseguro que no va a decepcionarte, Hemos llegado al final de este artículo como siempre espero que les haya gustado, un abrazo y hasta mañana, Adiós.



PUNTUACIÓN DEL JUEGO: 10/10 Un juego bastante recomendado