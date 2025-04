﻿﻿ Mortal Kombat 11 - Mini-Guía y Opinion

Mortal Kombat 11 es la nueva entrega de Netherrealm Studios(NRS) que ha salido hace ya 4 meses, en el 23 de Abril. A 4 años del último juego de Ed Boon(el reconocido cabeza de la companía NRS), decidieron lanzar este juego, apelando a la nostalgia de nosotros, los fans, pero aprovechando también los avances de la tecnología para dar un salto de calidad y marcar un antes y un después no sólo en la saga de Mortal Kombat sino también en el género de juegos de pelea.



Con Scorpion dando cara a la franquicia(como de costumbre),arriesga con la que quizás sea la versión mas sanguinaria de la saga. Con un apartado gráfico excelente, un modo historia "a lo Hollywood" y un ligero cambio de aire en el sistema de combate en comparación a Mortal Kombat X,quizás sea el éxito mas grande de Netherrealm Studios hasta hoy.A estas alturas, ya todos saben que cuando se trata de juegos de peleas,está en la mente de todos. Y con esta nueva entrega, NRS planea ir aún mas lejos y quedarse para rato. Desde unos gráficos que deslumbran, utilizando Unreal Engine 3(a pesar de que la mayoría de franquicias de pelea ya utilizan UE4), junto con la tecnología de, hasta grupo de Actores de Voz de gran nivel, dan vida y alma a cada uno de los personajes. Además de una ambientación sonora de calidad que acompaña en cada momento, tanto en el Menú como también en cada uno de los modos de juegos, hacen que Mortal Kombat 11 sea mas que solo un juego de peleas.Y hablando de, aquí viene uno de los cambios interesantes en comparación a Mortal Kombat X. Con una interfaz mas compleja pero también mas intuitiva, introducen un nuevo diseño donde p odemos ver 4 recuadros en el centro(), con el menu de opciones debajo y dos secciones más en las esquinas inferiores.Respecto a lo último, en la izquierda podemos ver ladel jugador, donde podremos acceder a nuestro record personal y de todo el progreso que llevemos dentro del juego. Además, tendremos acceso a las notificaciones y a una serie de "Tareas Diarias" las cuáles nos darán recompensas al completarlas. Del otro lado, tenemos la "In-Game", donde podremos ver el contenido descargable disponible(DLC) pero también podremos comprar contenido desbloqueable dentro del juego con una moneda virtual llamada "Kristales del Tiempo" que se puede comprar con dinero real o simplemente obtener de forma gratuita a medida de que progresamos en el juego.Volviendo al Menú principal y adentrándonos en la sección, podemos encontrarnos con diferentes modos de juego. El primero de ellos es nada mas y nada menos el modo Historia, donde continuaremos la historia exactamente donde Mortal Kombat X la dejó, pero volviendo a la temática de interferir en el tiempo como ya sucedió en MK9, aunque esta vez será con un "Twist" que nadie se vio venir.Luego, tendremos los modos de Torres. Por un lado, Torres del Tiempo, donde lucharemos en torres que aparecerán y desaparecerán durante el día, con diferente niveles de dificultad y modificadores(ya introducidos en MKX pero llevados al siguiente nivel) que harán que este modo sea todo un desafío. Luego, las Torres Klásicas, con niveles de dificultad modificables, con una torre de Supervivencia y una "Infinita" donde podremos jugar hasta el cansancio o hasta que perdamos.A todo esto le sigue el modo Kripta, que revoluciona todo lo visto en Mortal Kombat X y lo mezcla con un modo tecera persona más interactivo y una mini Isla(La Isla de Shang Tsung) donde podremos explorar y encontrarnos muchos Easter Eggs, de esos que a muchos nos alegra ver, aunque otros quizás nos depriman un poco(nada como ver a el cuerpo sin vida de tus personajes favoritos... #PressFToPayRespectErmac/Goro/Kenshi).El objetivo principal de este nuevo modo, será de que podamos explorar la Isla descubriendo nuevos lugares donde podremos gastar nuestros "Koins"(ya introducidos en MKX), "Souls" y "Hearts"(otros dos nuevos tipos de monedas) para desbloquear Cofres con el fin de desbloquear nuevo contenido.Entre lo mas importante dentro de la isla(a fin de cuentas), tenemos el "Templo", una especie de traga monedas, donde le tiraremos cualquier cantidad de "Koins" con la esperanza de obtener nuevo contenido de nuestro agrado. Además, hay otros lugares relevantes como La Forja, la sala de intercambio de Kollector(uno de los nuevos personajes de) y la "Cámara del tiempo de Kronika" donde podremos resetear una cierta cantidad de cofres que hayamos abierto previamente(aunque deja de ser útil a la tercera vez de usarlo).Como podemos ver, nos ubicamos ya en la sección de "Pelear", donde tendremos modos como Local, Torneo, En Línea y Kombate de IA(el nuevo modo introducido en). Como de costumbre, el modo Local es para jugar Offline, mientras que el modo En Línea permite jugar contra otros usuarios(en modos Casual, King of The Hill y Ranked o Kombat League, entre otros). Y por último, el Kombat de IA, un modo nuevo donde podremos crear un grupo de 3 personajes para simular combates controlados por la IA contra otros jugadores de la región.Pasando de los modos de juego, entramos a la sección de Personalizar. Siendo una de las grandes apuestas de,busca dar la posibilidad a cada jugador de modificar y crear su propia versión de sus personajes favoritos.De izquierda a derecha, tenemos la posibilidad de modificar el Equipo, dividido en 3 partes modificables, con hasta 30 piezas por cada una de las partes, nos permite elegir accesorios para darle un look único(o clásico) a nuestros personajes modificando sus accesorios. Siguiendo, tenemos Apariencia, donde podremos cambiar la Skin de nuestros personajes(aunque los diseños son 4 o 5 y el resto simplemente cambian de color).Luego, tendremos la parte de "Habilidades", donde podremos elegir diferentes tipos de habilidades especiales para nuestros personajes. Una gran idea que quizás ha sido mal implementada ya que los cambios de habilidades han sido restringidos a ciertos modos. Esto generó mucha polémica en un principio porque el gran incentivo deera el de poder utilizar variaciones modificadas de los personajes en Ranked e incluso torneos profesionales, pero no se podrá hacerlo debido a que los desarrolladores optaron por limitar esta opción a los modos Offline y Offline Casual.Y la sección de IA, donde podemos modificar los atributos de nuestro personaje en base a características de pelea predeterminadas y hacer que nuestro personaje luche con un estilo determinado, ya sea mas agresivo, defensivo, que mantenga distancia o que la reduzca, según a conveniencia. Esto se determina con un sistema de puntos(un total de 60 puntos) que podremos repartir en diferentes cualidades que queremos que nuestro personaje tenga. Las mas importantes son las de Asalto, Combo y Zonificación, que determinan si nuestro personaje será agresivo y luchará de cerca, o intentará tomar distancia e intentar mantenerla lanzando Projectiles.Por último, el cuadro de Aprender, donde tendremos tres diferentes opciones:- Entrenar : Aquí podremos pelear libremente sin restricciones e incluso podremos modificar a la IA para que haga ciertos ataques o responda como nosotros queremos para practicar cierto tipo de movimientos. Todo esto lo permite el Menú luego de ingresar al modo Entrenar.- Tutorial : Aquí, NRS decidió jugársela e ir más allá de los típicos tutoriales básicos. Este tutorial, como todos, te introduce a las bases del juego, pero va al siguiente nivel y profundiza en el juego, explicando las mecánicas de defensa y ataque, así como también las claves en los diferentes ataques las ventajas/desventajas de los "Fotogramas" según cada situación. Además, tiene un tutorial por cada personaje en el juego, donde explicará cada uno de los movimientos especiales y da consejos sobre como y cuando usarlos. Realmente es uno de los puntos altos de este juego.- Entrenar Fatalities : Como ahí dice, aquí se podrá practicar las Fatalities de tus personajes favoritos para luego no tener que ir y volver en el listado de movimientos cada vez que intentemos realizar una durante una partida.Armaggedon, 2006: Ultra ColoredCon mas de 200 horas a día de hoy(bastantes a pesar de que el juego salió hace solo 4 meses), creo que es uno de los juegos que mas he disfrutado y aprendido. Jamás fui un fan de los juegos de pelea, aunque si de Mortal Kombat, y por eso decidí comprar(también tengo el MKX y he jugado a todos los previos en diferentes consolas). Uno de los puntos bajos, es el port a PC. Algo que ya ha sucedido con otros juegos de NRS e incluso otros juegos publicados poraunque cabe mencionar que Nethrrealm Studios no es responsable por dicho port, ya que es la companía que lo realizó fue QLOC. Al mismo tiempo, no se les puede echar la culpa ya que lo mas probable es que hayan sido presionados para lanzar el juego antes de lo previsto. Personalmente, no tuve demasiados(aunque si tuve algunos) problemas con el juego y hoy puedo jugar sin ningún problema, pero de recomendarlo, lo haría para aquellos que tienen consola, no solo por ello sino también por la base de jugadores que tienen ambas plataformas.Al fin de cuentas,ha sido una franquicia que se ha hecho conocida a partir de las polémicas tanto fuera(por el gore, el contenido sexual, el humor negro, etc) como dentro(por las mecánicas de juego y modos que cambian respecto a juegos previos), y quizás un juego sin controversias, no sería uncompleto. Lo importante es que, a pesar de todo, aún hay, y como fan eso pone una sonrisa en mi rostro.