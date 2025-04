HISTORIA DE ILLIDAN Y EL REY EXAMINE WORLD OF WARCRAT

Hola muy buenas a todos hoy le traigo un nuevo articulo sobre la historia de illidan del templo oscuro y el rey examine de la ciudadela de corona de hielo la cual es una historia muy interesante para los amante de este juego y para los que no son talvez les guste mucho.

Vamos comenzar por illidan tempestira el cazador de demonio el señor de terrallende y muy conocido por ser el traidor a su raza nació en valshara su hermano es malfurion tempestira con un gran cargo entre los elfos de la noche illidan tenia los ojo dorado que decían tener un destino para la salvación de todo Azeroth a lo que iba creciendo el se daba cuenta de que el era diferente a todo los demás.

Cenarius era encargado de los dos hermano tempestira que los entrenaba para ser un druida malfurion estaba acompañado de Tyrannde ellos dos tanto como tyrannde y malfurion encontraron su camino rápida mente pero illidan no encajaba con esas enseñanza para el era irónico sus ojos de color dorado eran significado de tener un gran destino no encajaba con las enseñanza de cenarius fue rechazado por cenarius un semidiós le dijo que aprenda de su hermano malfurion ya que las habilidades de malfurion se desarollaban mas rápido y illidan se molesto mucho y que fue desechado de valshara su hermano se sintió mal por el rechazo que le dio cenarius a illidan los dos hermano miraban a tyrannde con otros ojo no de amistad sino de amor.



Illidan se fue a entrenar con los mago nato nocturno donde se dio cuenta que tenia potencia en hechizos los nato nocturno asieron un tratado con la legión y al saber su hermano malfurion de este le dijo a illidan que deje ese lugar illidan acepto y se unió a Curtalos Cresta Cuervo fue rápidamente aprueba tras ayudar a los soldado de cresta luego de otra invacion illidan absorvio los poderes de los mago ya que el pensaba que para hacer algo bien tiene que aver sacrificio cresta cuervo se molesto porque no entiendo lo que iso illidan se marcho de su grupo de cresta cuervo.

se fue para a buscar su propio camino tras su largo camino se enfrento con un dominio llamado azzinoth luego de matarlo reclamando las agujas de Azzinoth



Illidan poco a poco fue entendiendo su destino con un nuevo plan de unirse a la reina ashara donde finjiria lealtad a la reyna para obtener el alma de demonio el alma de demonio puede cerrar los portales de los demonio para lograr tener mas poder tuvo que hacer su encuentro con el titam caído sargeras donde le otorgo poder de la legión a illidan les cambio sus ojo a ojos verde y marca como tatto las marcas representaban el sacrificio que iso el

para tener mas poder



Illidan y su hermano malfurion fue para quitar la piedra de alma de demonio y con éxito lograron quitar el alma de demonio derrotando a Mannoroth en pozo de la eternidad illidan lleno dos frascos del pozo para luego ponerlo en las agua de monte hyjal. Illidan fue al monte hyjal y echo los frasco al agua su hermano malfurion y tyrannde lo encontraron hicieron esa atrocidad illidan les dijo si la legión ataca las única manera de vencerlo era con magia



al ver malfurion a su hermano en esos echo lo encerró fuera de la vista de su pueblo maiev cantosombrio era encargada de cuidar la celda de illidan malfurion visito a su hermano para decirle que cambie su cambio ya que el camino que tenia no era el correcto illidan rechazo.

Malfurion se olvido liberar a su hermano tras 10 mil años malfurion se negó a liberarlo pero tyrannde fue a liberarlo illidan se conmovió mucho al saber que tyrannde le había hablado en su celda y salio a ayudar del ataque de la legion su hermano malfurion le dijo que illidan sigue siendo una amenaza para los elfo de la noche entonces illidan le dijo peleamos contra la legion o contra nosotros así que fueron a atacar ala legion luego del ataque que asieron illidan fue recoriendo camino donde se encontró con el humano arthas (rey examine) mandado por linch King ner'zhul para saber sobre la información de la calavera de guldan pero illidan lo vencion (ojo no lo mato) y viendo la calavera de guldan todo ese poder de la calavera y se convirtió en una metamorfosis de demonio malfurion y tyrannde lo vieron a illidan en ese estado malfurion le dijo que no era su hermano por lo que iso pero lo que malfurion no vio era el sacrificio que iso su hermano así malfurion destero a su hermano de sus tierra



Sargeras se dio cuenta de la traición q iso illidan ala legion ayudando a su hermano entonces sargeras puso a cargo a kill jaeden de illidan de que haga algo con illidan kill jaeden se encontró con illidan y le dijo que vaya a destruir el trono del rey examine al señor narthul ya que kill jaeden no podía controlarlo pidió q lo destruyera para pagar la traición que iso illidan

Illidan para poder cumplir esa misión necesitaba aliado así que llamo a sus viejos amigos los nagas lady vashj'ir alsada como líder de los nagas y los sátiros elfos de la noche castigados por la legion y con los furbol marcho alas orilla de puerto hacia las costas quebrada maiev llego mas primero illidan logro escapar y maiev fue atajada por nagas luego de que maived derrotara a los nagas fue tras de illidan y se encontró en la tumba de sargeras con el traidor illidan maiev te tomo muy enserio el enserar a illidan pero illidan absorbio del poder de ojo de sargeras y con eso mato a sus soldado de maiev



Solo maiev pudo escapar pero fue perseguida por murlog y nagas maiev fue por ayuda a malfurion y tyrannde les comento sobre el acto de traición que hace tyrannde se sintió mal ya q ella lo libero malfurion decidió ayudar a maiev tras de el encuentro de los 3 contra illidan le dijeron que lo iban detener pero illidan les dijo sirve a un nuevo amo y no podrán determe por lo que huyo lordaeron /argenthio y usar el ojo de sargeras para destruir rasga-norte y al rey examine pero el hechizo no fue acabado sino que se destruyo por lo que malfurion y maiev lo condenan a muerte y illidan le dice que el hechizo que iso era para destruir a los muerto viviendo de la corona de hielo y de lordaeron malfurion pensó que tyrannde estaba muerta y solo eso era una mentira de maiev para poder cazar a illidan los dos hermano fueron a buscar a tyrande por lo que encontraron a tyrannde salva devolvió a los brazo de malfurion y hicieron un tratado de terminar el conflicto de lucha entre hermano y así retirándose de lordaeron



Illidan abrió un portal asía terrallende para escapar de la legion y de la amenaza de kill jaeden ya que illidan había fracasado en su misión entro al portal oscuro pero maiev los perseguía fue encerrado nueva mente por maiev y sus celadoras la comandante de las nagas lady vashj'ir alsada y kaelthalas lo liberaron nueva mente a illidan pero kaelthalas tenia un problema con la magia arcana ya que no podía dejar eso de la magia illidan decidió ayudarle a cambio de que de la lealtad de kaelthalas empezaron a limpiar terrallende dela presencia de los demonio fueron para el templo oscuro donde mas antes habitaban los draeinei el caído Akama de los draeinei se unió alas tropa de illidan para poder entrar al templo oscuro donde era mas antes su hogar tras de poco tiempo en su templo aparese nuevamente kill jaeden donde aparece enfurecido por la querida escapada de illidan reclamándole la traición nuevamente porque no destruyo rasganorte y le dio una nueva oportunidad para que destruyera el trono de hielo.



Marcharon para rasganorte para encontrar el trono de hielo y destruirlo pero ner'zhul sintió la presencia de illidan y pidió a Arthas que vaya a por el para poder funcionarse tras el recorrido arthas y illidan se encontraron donde hubo un duelo pero illidan fue derrotado arthas tomo el trono elado y la armadura del rey examine proclamándose el nuevo rey.

lady vashj'ir y kael fueron a rescatado lo llevaron al templo oscuro donde illidan solo le quedaba prepararse para el nuevo encuentro de la legion y killjaeden le encargo a lady vashj'ir que se encargara de las agua y creando todo porta illidan estaba creando orco demoníaco con la sangre de magnaro pero akama se molesto por que illidan no quería devolver el templo que pertenecia por derecho a los draenei(Kaidos) akama decidio hablar con maiev para terminar con illidan y devolverle el templo oscuro asu gente caída pero illidan tomo control akama y tras muchas lucha olvido sobre la ausencia de akama por la cual akama se unio a maiev liberándola a illidan no le dio tiempo para abrir un portal a argus por lo que pudo abrir un portal para sus illidari y mandarlo a mardun para que busquen la piedra angular sargerita tras el ataque al templo oscuro illidan fue derrotado por los héroe de azeroth y maiev. Tras la vuelta de los illidari vieron a su señor illidan caído decidieron atacar a las celadoras y fueron encerrado junto con illidan en cristales de las celadoras.



ARTHAS EL REY EXAMINE

El príncipe artha nacio 4 años antes de que comensara la guerra entre orco y humano sus padre Terenas Menethil fue educaron para ser un príncipe justo y un buen rey en su futuro fue amigo de varíam wryn que era mayor con unos cuantos años y variam le regalo un caballo a arthas que arthas le puso como nombre invensible su caballo y el crecieron juntos.

Muradin Barba-bronce a los 19 años fue llevado para q entrene con los paladines de la Mano de Plata bajo la guía de Uther tras muchos años de entrenamiento se volvió a encontrar con su amigo de la infancia variam wryn. A los largo recorido su vida conocio a una maga llamada jaina valiente cuando volvió a lordaeron tubo un accidente su caballo invensible y tomo la decisión de matarlo para no verlo sufrir arthas enveso a sentir amor por jaina y se atrajo mucho para jaina se quedaba mucho tiempo por dalaran solo por jaina.



El padre de artha mando a entrenarse a artha para ser un paladin el plan del señor uther era de tener una paz entre orco y humano pero los orco no pensaban lo mismo pero el conportamiento de arthas era diferente a los paladines ya que uther le dijo q si era asi de expulsivo no seria un paladin sino un orco igual arthas iso un buen ataque contra los orco.

Un profeta entro ala ciudad de dalaran para hablar con antonidas para decirle que el mundo esta en peligro pero antonidas no quiso escucharlo y le dijo q uese vaya el profeta también alerto a thrall líder de los orco el si decidio escucharlo.



Arthas viajo a rasganorte donde se encontró con su antiguo maestro Muradin Barba-bronce que esperaba un rescate al ver a su maestro arthas decidio ayudarle en lo que necesiten el nuevo objetivo de arthas era de matar a malganis su padre ordeno que se retirara sus tropas por la cual arthas se quedo y mintió a su gente para que se quedara muradin le dijo que le esta pasando que ahora solo le importa la venganza pero arthas solo keria vengar a su gente de repente fue rodeado por malganis y sus tropa y pidió a muradin que le ayude a encontrar o invocar las agonía de escarcha y muradin le llevo al lugar de la agonía de escarcha donde arthas invoco un acto se sacrificio y descongelo la espada dejando herido a Muradin arthas pudo averlo curado ya que era un paladin y lo dejo ay lo tomo por muerto saliendo de lugar donde estaba la espada se fue a matar a malganis



el príncipe arthas se fue en los lugares helados northrend fue atormentado por la espada de la agonía de escarcha y ahora solo estaba guiado de la espada y volvió a casa solo para matar a su padre y reclamar el trono de su padre como rey.Tras el largo camino arthas se encarga de una nueva misión de atacar kheltalas donde se encuentra con muchos elfos de la sangre y también con un comandante llamada Sylvanas Brisaveloz que fue derrotada después la volvió en una elfa no muerta luego de eso revivió a kelthuzad para que le contara sobre los señores del terror kelthuzad le cuenta sobre el señor del terror q son guiados por la legion ardiente tras un lugar recorido van a un portal para invocar a archimonde y le de la nueva misión de buscar el libro de medivh para asi archimonde pueda volver a azeroth tras encontrar el libro de medivh invocan a archimonde para destruir dalaran luego de meses mas tarde archimonde fue derrotado en el árbol del mundo .

Arthas tiene un encuentro con illidan donde fue para averiguar sobre la calavera de guldan pero illidan le gana en tomar ese poder. Los señores del terror seguían esperando a archimonde no sabían que ya fue derrotado luego arthas le da la información de que murió archimonde y asi que los señores del terror traicionarían a arthas. Tras meses después la nueva misión de arthas fue a por el trono elado para que acabe su misión y se volviera en el rey examine pero nuevamente tubo un encuentro con illidan el rey lich le dijo que se apresurar ya que presencio la presencia de illidan

Illidan tenia la misión de destruir el trono elado del rey lich mandado por killjaeden donde tuvieron un duelo el rey examine contra illidan saliendo en victoria arthas y tomando el poder del trono del rey examine . donde estuvo 5 años en ausencia mientras los guerrero de azeroth estaban en lucha contra los demonios luego de que pasaran 5 años despertó el rey examine reviviendo a Sindragosa y a otros poco tiempo iso una trampa contra la cruzada de escarlata para que los conviertiera en caballero de la muerte.

.

El rey examine preparo una tropa como comandante Darion Mograine pero el resultado fue la derrota ya que se quedo frente a frente con tarion dentro de poco rato aparese en espíritu su padre de darion se ponen a hablar sobre acabar con los no muerto el padre le dice que aun no es su momento cuando su dia llegue será un dia memorable pero hoy día no es luego de tan corta charla arthas el rey examine aparese y absorbe al padre de Darion al ver eso Darion se enfuere le atacar la cual fue expulsado con el propio poder del rey examine. Arthas tenia la trampa para hacer salir a Tirion Madryn la cual keria tomar su alma del paladin.

Tras el choque entre la agonía de escarcha y la crematoria gano la crematoria asi que el rey examine tubo q escapar los Seguidores de Darion Mograyne decidieron acabar con artha uniéndose El Alba Argenta y la Mano de Plata.



Tirion Mograyne preparo Guerrero de Azeroth para atacar la Ciudadela de corona de Hielo el Rey examine nuevamente se apareció en frente de Darion diciéndole que acabaron muertos.

El veredicto cinéreo se acerca alas puerta de la ciudadela de corona de hielo para ponerle fin al rey examine tanto lideres de la horda y alianza estaban para terminar con la vida de arthas pero para llegar asta el rey examine tenían que derrotar a todos sus campeones del rey del trono



tras largo tiempo llegan al trono helado donde Tirion le dice q llega la verdadera justicia de la luz tras poca charla el rey congela Tirion para luchar con los Campeones de la Luz luego de un buen rato el rey examine mata a todo los campeones de la con solo un poder casi cuando esta por morir le dice a tirion que los entreno muy bien y los esta apunto de volver en maestro de la plaga a los Campeones de la Luz pero Tirion Vadin pide un ultimo : DICIENDO QUE LA LUZ ME BENDIGA POR ULTIMA VEZ DAME FUERZA PARA ROMPER ESA ATADURAS y corre para romper la agonía de escarcha y revive a los Campeones Diciendo: LEVANTAOS CAMPEONES DE LA LUZ EL REY EXAMINE DEBE CAER( esta parte hace llorar traigan el clorox :( )



Aparece el padre de artha Terenas Menethil en forma de espíritu : Arthas le dice Padre se acabo su padre le dice ningún rey gobierna para siempre el le dice solo veo oscuridad ante mi.

Tirion queda con la armadura del rey queriéndose quedar con el cargo ya que no había nadie mas pero volvar le dice que el se va quedar con ese cargo.



Muradin no murió : Muradin Barba-bronce quedo in-consiente salio de la cueva entro entre los baldío del norte sin saber a donde iba luego fue encontrado por un enano escarcha tras un ataque los enano escarcha huyeron pero Muradin Barba-bronce de un golpe lo mato y asi fue reconocido como como Yorg Cuoretormenta vivió con los enano escarcha todo pensaban que murió el enano barba-bronce luego de mucho tiempo unos de su hermano Brann Barbabronce keria conocer al gran Yorg Cuoretormenta al ver al señor cuoretormenta se sorprendió porque era su hermano en ese momento su otro hermano Magni Barbabronce fue al mismo lugar donde vio a su hermano con vida estando juntos los dos hermano Magni Y Brann le dijieron q el es su hermano Muradin le dijo que no se acuerda nada solo que un joven rubio lo traiciono(ARTHAS) al saber eso se retiro de ese legado para ir a la ciudadela de corona de hielo.



Este articulo lo hice para que sepan un poco sobre lo que paso en BURNING CRUSADE Y LICH KING ya hubo un encuentro entre ILLIDAN TEMPESTIRA Y ARTHAS ambo al mando de dos hermanos porque KILL JAEDEN tanto como ARCHIMODEN son hermanos Pero de ambos tanto como arthas y illidan su propósito era el poder para poder destruir la Legion Ardiente .

El propósito del Rey examine era de volver a todos no-muerto para tenerlo a control y no pudieran hacer alguna invocación para traer ala legion ardiente.

El propósito de illidan era poco diferente pero similar illidan keria exterminar a todas las legion con sus tropa illidari nagas.etc para que no haya ataques de la legion .

Espero que les aya gusta este articulo y muchas gracias Saludos a todos …