Guía para la primera tarea: nuevos usuarios.

Mi objetivo es hacer un poco más fácil esta tarea para algunos, pues estuve viendo que algunos fallan o deben intentar varias veces. Me sucedió... Ahí vamos.

Volvemos al juego.

Esta de más mencionar que este juego está basado en la serie de Game of Thrones, que el juego es en linea y no necesita ningún tipo de descarga. Tan sólo una inscripción.Antes de iniciar el tuto me gustaría opinar sobre el juego. Debo admitir que aunque no es el tipo de juegos que me gusta, resultó entretenido, en especial si eres admirador dehay cierta interacción con personajes claves de la serie y puedes incluso tener a estos en tu equipo durante las batallas. Para ser un juego en linea está bueno, me gusta como se ve y como se desenvuelve aunque quizás lo que no me agrada es que te vuelves un lío con la cantidad de botones en la pantalla y por esto se me había complicado la tarea. Pero en fin... comencemos.El primer paso es ir a la pagina de Gamehag donde exhibe el juego y dar click enpara comenzar la primera misión que es tan simple como. Lo primero que haremos será crearnos una cuentita.El juegoy quizás esto sea un error en el juego o algo para dificultar un poco la realización de la tarea, no lo sé, pero no estará completa la tarea si no confirman el correo electrónico. Para eso vais a darle clic al logo deen la esquina superior izquierda. Podéis hacerlo al inicio o durante la tarea, creo que eso no es relevante, yo lo hice al descubrirlo un rato después.Recuerda que explicitamente en la pagina dice que no puedes ser premiado si el correo no está verificado. Así que si no haces esto puede que no acepten tu tarea.En el juego os va a aparecer Melisandre con un... Sigue sus instrucciones, construye lo que te diga que debes construir, entrena a los soldados, esa parte se explicará sola pues te aparecerá constantemente una manito señalándote cada paso a cantinuación y no puedes interrumpir el tutoria por el momento.Finalmente Melisandre te dirá que debes subirle al castillo a nivel 2. Pero queremos rápidamente subirle al lvl 5 ¿Verdad? Pero no, debeis continuar el tuto un poco mas... Te tomará solo unos minutos y es muy fácil, solo sigue la manito.Finalmente cuando te den adale X a la ventanita y segundos después aparecerá un anuncio con, puedes decidir si poner tu correo para que al día siguiente te den obsequios, recuerda que hay una segunda tarea así que te podrán servir de mucho estas cositas. En fin que después de esto puedes volver al castillo y esta vez sí, hacer la mejora ano te salgas o el tutorial seguirá, te llevará a tres batallas y demorarás más, aunque igual debes hacerlas para la segunda tarea.La parte más importante de este tutorial es la manera en la que, pues a muchos se les dificultó que la tarea le fuese aceptada solamente por la manera en la que tomaron la captura,así que asegúrate de que apenas subas el castillo de lvl tomar la captura de la pantalla completa. De esta manera:aceptarán de una vez la tarea ¡La primera estará lista! ... Espero que esto le sirviera a alguien, quizás a mi si me lo hubiesen explicado lo hubiese hecho más rápido jaja... Pondré un tuto de la segunda tarea si esto resulta aceptable. Saludos.